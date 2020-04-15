Горела квартира на девятом: На Донетчине огнеборцы спасли трех детей (Фото)

В Бахмуте (Донецкая обл.) во вторник, 14 апреля, во время тушения пожара огнеборцы спасли женщину и 3 детей. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 14 апреля в 13:36 спасателям сообщили о пожаре на ул. Декабристов в Бахмуте.

Прибыв на место происшествия спасатели выяснили, что пожар происходит на 9-м этаже.

«Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные спасли женщину и 3 детей, которых бойцы ГСЧС в составе звена ГДЗС вывели из квартиры на 9-м этаже на свежий воздух. Спасатели локализовали пожар в 14:01 и ликвидировали в 14:17», – сообщили в пресс-службе.

К ликвидации пожара привлекались 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причина возникновения пожара устанавливается, предварительно – это неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области