Сводка из зоны ООС за 14 апреля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Вследствие обстрелов со стороны НВФ 2-е украинских военных были ранены, 1 военный получил боевые травмы. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции:

у Авдеевки, Песок и Павлополя – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов;

рядом с Новомихайловкой – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

у Старогнатовки, Тарамчука и Каменки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

В штабе также отметили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 222 единицы. Применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков Александровка, Старомихайловка, Жабичево и села Васильевка, расположенного вблизи Ясиноватой, на горловском направлении – район поселка шахты 6/7, окрестности сел Петровское и Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) на мариупольском направлении».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент публикации материала не обнародовали.