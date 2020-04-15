Антирекорд COVID-19 : В Украине заболели уже 3764 человека

За последние сутки в Украине COVID-19 заболели 392 человека, из них 29 детей и 90 медицинских работников. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Госпитализировано за сутки 120 человек, в том числе 7 детей и 10 медработников. Выздоровели за сутки 24 человека, умерли 10 человек. Количество проведенных тестирований методом ПЦР*– 3636», – уточнил Степанов.

Всего, по данным Минздрава, в Украине зарегистрировано 3764 случая коронавирусного заболевания, в том числе 260 детей и 684 медработника. Выздоровели всего 143 человека, умерли 108 человек.

Степанов отметил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (61 человек). Прирост активных подтвержденных заболеваний за сутки в сравнении с предыдущим днем составил 11,2%.

«Принимая во внимание антирекорд по количеству заболеваний, мы настойчиво призываем всех отпраздновать Пасху дома. Власть обеспечила полную возможность онлайн-трансляций и телетрансляций. Это очень важно для нашего здоровья и жизни», – подчеркнул министр.

По состоянию на 15 апреля, по регионам по числу заболевших лидируют: Киев – 612 случаев, Черновицкая область – 589 случаев, Ивано-Франковская область – 356 случаев.

В Донецкой области за минувшие сутки новых случаев COVID-19 не зафиксировано (всего 12). В Луганской области есть 1 новый случай заболевания, всего в регионе – 4 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

*Сокращения: ПЦР – метод полимеразной цепной реакции.