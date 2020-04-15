За сутки 4 новых случая: В Медицинских силах ВСУ рассказали о ситуации с коронавирусом

По состоянию на сегодня, 15 апреля, в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 23 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«На 07:00 15 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 23 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный», – сказано в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 307 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3-е суток – 47 человек.

За сутки подтверждены 4 новых случая заболевания COVID-19.

«У военнослужащего Житомирского гарнизона, который с 08.04.2020 находился на изоляции в связи с контактом с больным лицом. 14.04.2020 госпитализирован в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Состояние здоровья удовлетворительное. У военнослужащего Одесского гарнизона, который с 09.04.2020 находится на стационарном лечении в ВМКЦ Южного региона с диагнозом "пневмония". Состояние средней степени тяжести. У военнослужащего Винницкого гарнизона, находившегося на самоизоляции с 11.04.2020 в связи с контактом с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное, жалоб нет. Продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. У военнослужащего Хмельницкого гарнизона, который с 07.04.2020 находится на лечении в Черновицкой областной клинической больнице с диагнозом "подозрение на COVID-19". Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение», – сообщили в пресс-службе Командования Медицинских сил ВСУ.