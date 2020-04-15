На Луганщине подтвержден 4-й случай заболевания COVID-19: Что известно

На Луганщине подтвержден 4-й случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

По информации Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 15 апреля в области подтвержден 4-й случай заболевания COVID-19.

Как сообщили в Луганском областном лабораторном центре Минздрава Украины, человек находился в инфекционном отделении с подозрением на коронавирус. Исследования показали положительный результат.

«Лицу предоставляется все необходимое лечение. Состояние здоровья – удовлетворительное», – отметили в пресс-службе.

Напомним, за последние сутки в Украине COVID-19 заболели 392 человека, из них 29 детей и 90 медицинских работников.