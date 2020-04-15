На неподконтрольном Донбассе последствия пандемии коронавируса могут быть наихудшими, – эксперт

На неподконтрольных украинскому правительству территориях в Донецкой и Луганских областях последствия пандемии коронавируса могут быть чрезвычайно негативными, а заявления местной «власти» о незначительном количестве больных COVID-19 не соответствуют действительности. Об этом в исследовании «Восточная Украина и коронавирус» Фонда Карнеги за международный мир пишет британский журналист и исследователь Томас де Ваал, передает «Укринформ».

«Эти регионы, а также и часть подконтрольных правительству территорий, где ситуация несколько лучше, имеют коктейль из 3-х проблем, которые делают их особенно уязвимыми относительно худших последствий пандемии», – считает эксперт.

Во-первых, напоминает Ваал, 36% населения «Л-ДНР» составляют пенсионеры, многие из которых имеют большие проблемы со здоровьем. Во-вторых, система здравоохранения в регионе подверглась значительной деградации после 2014 года. Эти территории покинули около 1500 медицинских работников. И, наконец, созданные Россией «администрации» на этих территориях являются слабыми и неспособными эффективно реагировать на кризис, связанный с коронавирусом.

Эксперт также подвергает сомнению официальные сообщения «властей Л-ДНР» о количестве случаев инфицирования коронавирусом. Как отмечает Ваал, большинство осведомленных экспертов не воспринимают такие заявления серьезно.

Например, британский журналист вспомнил заявление вице-премьер-министра– министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, который обвинил «администрации» неподконтрольных правительству районов Донбасса в сокрытии от населения правдивой информации о реальной ситуации по эскалации эпидемии.