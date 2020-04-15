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Стоит махина – пустует: В Донецке показали «Белый лебедь» (Фото)

15.04.20 12:49
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка продемонстрировал, как сегодня выглядит торговый центр «Белый лебедь».

По словам дончанина, ТЦ перестал работать в 2014 году. «Находились здесь магазины бижутерии, ювелирные, галантерейные, обувные, бытовой техники. Здесь можно было купить абсолютно все», – рассказал мужчина.

«"Белый лебедь" – буквы уже отпали… Стоит махина – пустует. Много закрылось торговых центров во время боевых действий в Донецке. Но многие открылись… А "Белый лебедь" так и не открылся», – добавил он.

В объявлении на входе указано: «Универмаг временно не работает». Через окно видно, что внутри – пусто.

Въезд на стоянку на 400 мест перекрыт шлагбаумом. На территории неработающие фонтаны укрыты защитными планками. Урны стоят, а скамеек нет – они были демонтированы.

Напомним, ранее в Донецке показали РСК «Олимпийский».

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