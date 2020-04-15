Украина направит $35 млн средств Всемирного банка на борьбу с коронавирусом, – Степанов

Украине удалось привлечь дополнительно 135 млн долл. от Всемирного банка, из них 35 млн долл. пойдут на борьбу с COVID-19. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«20 млн долл. пойдут на закупку необходимых материалов и оборудования для преодоления COVID-19 и 15 млн долл. – на дополнительное финансирование медицинских учреждений для обеспечения организации выявления и лечения случаев COVID-19», – сказал Степанов.

Он также отметил, что в данное время Украина полностью обеспечена необходимым количеством тестов для определения коронавируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

«На сегодняшний день есть около 200 тыс. ПЦР-тестов. Более того, это количество постоянно пополняется. Мы закупаем их в Китае, в Южной Корее, начали производство собственных украинских ПЦР-тестов, поэтому в данном направлении мы полностью обеспечены», – сообщил министр.