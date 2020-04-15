Чрезвычайное положение и комендантский час: Могут ли ввести и насколько это законно

В Украине продолжают ужесточать карантинные меры и недавно в некоторых областях даже ввели комендантский час на выходные. Людям рекомендовали оставаться дома и не выходить на улицу. Об этом пишет «Сегодня».

Первым запретили выходить на улицу жителям Черновицкой области. Отмечалось, что с 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, в области вводится особый режим и власти просили всех оставаться дома. Аналогичное ограничение чуть позже появилось в Волынской, Закарпатской и Киевской областях.

В Национальной полиции разъяснили, что такие решения местных властей – не более, чем рекомендация. Правохранители также напомнили, что комендантский час возможен только при условии введения чрезвычайного положения.

Сергей Лысенко, адвокат Gracers Law Firm, в комментарии изданию разъяснил, что введение комендантского часа возможно только в период режима чрезвычайного положения и исключительно как дополнительные меры в связи с массовыми нарушениями общественного порядка.

«Сейчас в Украине действует режим чрезвычайной ситуации поэтому ограничение конституционных прав граждан, в частности, права на свободу передвижения, не допускается. Таким образом, решения органов местного самоуправления и органов исполнительной власти, по ограничению передвижения граждан (комендантский час) носят исключительно рекомендательный характер», – поясняет Лысенко.

Сергей Войченко, кандидат юридических наук и общественный деятель, добавляет, что сейчас говорить о каком-либо комендантском часе неуместно, т.к. его не вводили.

«Уже и в полиции заявили, что эти действия носят лишь рекомендательный характер и это призыв к правосознанию граждан и их самоорганизации. Все разговоры о комендантском часе являются ничем иным, как возможностью привлечь определенное внимание», – говорит Войченко.

Адвокат, директор МЮК «Kodex» Станислав Климов добавляет, что с юридической точки зрения ни в одной области Украины не был введен комендантский час. Что касается введения чрезвычайного положения, сделать это может только президент Украины, но никак не местные власти.

«Предложение к президенту о введении чрезвычайного положения из-за угрозы пандемии подает Кабинет министров. Президент издает указ, в котором такой режим вводится. Указ президента о введении чрезвычайного положения, утвержденный Верховной Радой, немедленно объявляется через средства массовой информации или иным способом. Без режима чрезвычайного положения никакая местная власть комендантский час ввести не может», – поясняет Климов.

Напомним, что чрезвычайное положение могут ввести на срок не более 30 дней. В то же время, в украинском законодательстве четко прописано, при каких ситуациях могут ввести режим чрезвычайного положения. Анатолий Яровой, адвокат, партнер АО «Радзиевский и Яровой», говорит, что комендантский час можно вводить в случае:

осуществления массовых террористических актов, сопровождающихся гибелью людей или разрушением особо важных объектов жизнеобеспечения;

возникновения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, блокирования или захвата отдельных особо важных объектов или местностей, которое при этом угрожает безопасности граждан и нарушает нормальную деятельность органов власти;

возникновения массовых беспорядков, которые сопровождаются насилием над гражданами и ограничивают их права и свободы;

попытки захвата власти или насильственного изменения конституционного строя Украины;

массового перехода границы с территории сопредельных государств;

необходимости восстановления конституционного правопорядка и деятельности органов власти.

«Как видим, в этом перечне нет даже намека на пандемию или борьбу с болезнями, противоэпидемиологические мероприятия. Таким образом, решения органов местного самоуправления о комендантском часе не смогут быть легализированы даже в случае, если в стране будет объявлено чрезвычайное положение. Сегодня же действия таких чиновников подпадают под статью "самоуправство" (до 117 тыс. грн штрафа, до 2 лет исправительных работ или до 3 месяцев ареста) или под "злоупотребление властью" (до 6 лет тюрьмы)», – говорит Яровой.

Как мы помним, за нарушение установленных карантинных ограничений в правительстве предусмотрели немалые штрафы – от 17 до 34 тыс. грн. Из-за этого многие люди разволновались, что за нарушение комендантского часа их также могут штрафовать. Но эксперты отмечают, что причин для паники нет, и выписывать за это штрафы никто не будет.

«Поскольку комендантский час, введенный в некоторых областях Украины, носит исключительно рекомендательный характер, к гражданам не могут быть применены штрафы или другие наказания за его нарушение», – говорит Лысенко.

Сергей Климов поясняет, что сейчас законом предусмотрен штраф только за нарушение условий карантина (пребывание в общественных местах без маски, посещение детских и спортивных площадок и т.д.).

«Поскольку режим чрезвычайного положения не введен, то о штрафах за нарушение комендантского часа речь идти не может», – говорит Климов.

Ввести исключительно комендантский час в стране не могут, тем не менее, власти могут ввести режим чрезвычайного положения, т. к. об этом уже не раз говорили.

«Правительство рассматривает возможность введения чрезвычайного положения. Однако чрезвычайное положение должна утвердить Верховная Рада. Но большинство депутатов выступает против этого. Тем не менее, нельзя исключать ситуации, когда из-за обострения эпидемии или роста социальной и политической напряженности в обществе власть пойдет на введение чрезвычайного положения», – отметил Александр Хмелевский, независимый эксперт и кандидат экономических наук.

Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма, поясняет, что запреты, подобные введению комендантского часа, сомнительны с точки зрения прав человека.

«Но запреты внедряли, потому что на них был общественный запрос. То есть, ограничения легитимные, но нелегальные. Согласно опросу "Рейтинга", 83% респондентов – за ограничение массовых мероприятий, 71% поддерживает ограничение въезда в города и проезда между областями, 65% – за ограничение движения транспорта и осмотр (в Раде пытаются продвинуть законопроект, которым Нацгвардии предоставляется право на досмотр вещей) и 58% – за введение комендантского часа. Понятно, что из-за рейтинговой зависимости власть будет применять исключительно те мероприятия, которые имеют поддержку среди населения. А это говорит о том, что и комендантский час вполне возможен. Особенно, если количество инфицированных резко вырастет, и паника среди населения увеличится», – делится мнением Петренко.