ФАО выделяет гранты на развитие агробизнеса в Донецкой области

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявила грантовый конкурс на открытие и развитие агробизнеса в Мариуполе, а также в Мангушском, Волновахском и Никольском районах Донецкой области. Об этом сообщает в Facebook департамент агропромышленного развития и земельных отношений Донецкой облгосадминистрации.
Гранты предназначены для поддержки деятельности в следующих секторах:
- производство оборудования и инжиниринговые услуги;
- производство пищевых продуктов;
- производство зерновых и масличных культур;
- производство говядины и коровьего молока;
- выращивание овощей и фруктов.
Сумма гранта – до 6500 евро.
Для участия в конкурсе нужно до 3 мая заполнить анкету и отправить ее через онлайн-систему.
За дополнительной информацией жители области могут обращаться по телефону: 0 (800) 406 411.