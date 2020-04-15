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ФАО выделяет гранты на развитие агробизнеса в Донецкой области

15.04.20 11:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявила грантовый конкурс на открытие и развитие агробизнеса в Мариуполе, а также в Мангушском, Волновахском и Никольском районах Донецкой области. Об этом сообщает в Facebook департамент агропромышленного развития и земельных отношений Донецкой облгосадминистрации.

Гранты предназначены для поддержки деятельности в следующих секторах:

  • производство оборудования и инжиниринговые услуги;
  • производство пищевых продуктов;
  • производство зерновых и масличных культур;
  • производство говядины и коровьего молока;
  • выращивание овощей и фруктов.

Сумма гранта – до 6500 евро.

Для участия в конкурсе нужно до 3 мая заполнить анкету и отправить ее через онлайн-систему.

За дополнительной информацией жители области могут обращаться по телефону: 0 (800) 406 411.

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