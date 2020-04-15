RU
Все новости

Обмен пленными состоится до православной Пасхи: Согласованы детали

15.04.20 12:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Очередное взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей должно состояться до Пасхи, его детали согласованы. Об этом сообщила специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, передает «Интерфакс-Украина».

«Согласно принципиальному соглашению, достигнутому Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКК по гуманитарным вопросам согласовала сегодня (14 апреля – ред.) детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины», – сообщила Хайди Грау.

«Взаимное освобождение и обмен будут проходить в определенное время перед православной Пасхой», – добавила она.

Ранее сообщалось, что украинские власти делают все, чтобы вернуть на Родину украинцев, которые находятся в плену у незаконных вооруженных формирований (НВФ) и России.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк