Президент Зеленский назначил стипендии спортсменам-олимпийцам Донетчины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии для выдающихся молодых спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров за спортивные достижения в 2019 году. В перечень стипендиатов вошли 5 спортсменов и 1 тренер Донетчины, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Соответствующий Указ № 138/2020 от 13 апреля опубликован на официальном сайте главы государства.

В соответствии с документом, ежемесячное денежное поощрение в размере 11-ти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц получит Александр Хоцяновский – бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе.

Стипендия в размере 7-ми прожиточных минимумов для трудоспособных лиц назначена Ольге Саладухе – бронзовому призеру чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении. Ее личный тренер Анатолий Бойко получит стипендию в размере 3,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Ежемесячное денежное поощрение в размере 3-х прожиточных минимумов для трудоспособных лиц будут получать Екатерина Зеленых – бронзовый призер чемпионата Европы среди юниорок по вольной борьбе, Артем Коноваленко – чемпион Европы среди юниоров по легкой атлетике, Роман Литвинов – бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров по боксу.