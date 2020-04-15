В условиях пандемии: Макрон надеется получить согласие Путина на глобальное прекращение огня

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что президент России Владимир Путин в ближайшее время поддержит его инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью радио France Internationale, передает «Интерфакс–Украина».

«Я говорил с ним в самом начале, когда выступил с инициативой. Я не разговаривал с ним, пока не получил твердое подтверждение от других лидеров, но поговорю в ближайшие несколько часов», – сказал Макрон.

«Я думаю, что президент Путин обязательно согласится, и когда он даст согласие, мы сможем провести такую видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, решительно и эффективно», – добавил президент Франции.

Макрон сообщил, что уже получил поддержку со стороны всех остальных постоянных членов Совета безопасности ООН: председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Первым с призывом ко всем странами мира о прекращении огня во всех существующих конфликтах 23 марта выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.