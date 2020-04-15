На Донетчине полицейского подозревают в вымогательстве

Сотрудник Лиманского отделения полиции (Донецкая обл.) требовал 10 тыс. грн за непривлечение к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Краматорске, сообщили о подозрении оперуполномоченному сектора криминальной полиции Лиманского отделения Славянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области. Правоохранитель подозревается в вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды за несовершение действий в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)», – сообщили в ГБР.

По данным следствия, в феврале 2020 года полицейский во время выполнения поручения следователя, принимал участие в обыске жилья жителя Лимана.

«Оперуполномоченный точно знал, что гражданин, у которого происходил обыск, хранит по месту жительства наркотическое средство каннабис. В связи с этим правоохранитель потребовал предоставить ему взятку в сумме 10 тыс. грн за непривлечение к уголовной ответственности за хранение наркотических средств», – сообщили в ГБР.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.