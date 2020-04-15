Больше 9 тысяч работающих пенсионеров Луганщины получат повышенные выплаты уже в апреле

На Луганщине с 1 апреля 2020 года провели перерасчет пенсий 9,4 тыс. человек из числа работающих пенсионеров. Средний размер повышения составил 156,11 грн. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Выплата пенсий в новом размере будет обеспечена в апреле», – отмечается в сообщении.

Перерасчет пенсий проведен без дополнительного обращения в соответствии с ч. 4 ст. 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Пенсии повысили людям, которые на 1 марта 2020 года получили право на проведение перерасчета.

«В частности, это лица, которые после назначения пенсии продолжали работать с учетом не менее 24-х месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе, и с учетом заработной платы, с которой начислена пенсия. А также лица, которые после назначения (перерасчета) пенсии имели менее 24-х месяцев страхового стажа, при условии, что после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии прошло не менее 2-х лет, с учетом страхового стажа после ее назначения (предыдущего перерасчета) и заработной платы, с которой назначена (предварительно пересчитана) пенсия», – уточнили в облгосадминистрации.

Кроме того, перерасчет произведен с учетом заработной платы за периоды страхового стажа с применением показателя средней заработной платы (дохода), который учитывался во время назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Напомним, на Луганщине Пенсионный фонд автоматически с 1 апреля этого года провел перерасчет пенсий 40 тыс. человек, которым исполнилось 80 лет и старше. Средний размер повышения составил 511,75 грн.