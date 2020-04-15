В «ЛНР» около 100 человек отправили в обсервационные отделения с подозрением на COVID-19

В «ЛНР» у людей, у которых был подтвержден коронавирус COVID-19, болезнь протекает в легкой или средней форме. Под наблюдением находятся более 4-х тыс. человек. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, передают местные интернет-ресурсы.

Пащенко утверждает, что в стационарах находятся 15 человек с подтвержденным диагнозом. «Министр» также сообщила, что более 4-х тыс. человек находятся под наблюдением медиков. «Сегодня обследуем контактных, не исключено, что в последующие дни уже будут подтверждены случаи и среди контактных», – сказала Пащенко.

Кроме того, по ее словам, на самоизоляции находится 3 тыс. 861 человек, в обсервационных отделениях – около 100 человек, в инфекционных отделениях с симптомами респираторной вирусной инфекции – 56 человек.

Как сообщалось ранее, на временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области медики зарегистрировали 16 случаев заболевания COVID-19.

Также сообщалось, что в «ЛНР» заболевшие коронавирусной инфекцией находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

При этом с 4 апреля из-за 4-х случаев заражения COVID-19 два города – Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) – полностью изолированы, запрещены для въезда.