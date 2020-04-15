В «ЛНР» на Пасху комендантский час не отменят

В «ЛНР» не будут отменять комендантский час в связи с празднованием Пасхи. Об этом сообщил «глава ЛНР» Леонид Пасечник, передают местные интернет-ресурсы.

«Мною лично принято решение не отменять комендантский час. Это сделано с целью, дабы не создавать ажиотаж в церквях во время проведения службы», – заявил Пасечник.

Также «глава ЛНР» рекомендовал людям смотреть службу, которая будет проводиться в храмах в ночь с субботы на воскресенье, по телевизору. «Телевидение будет вести прямой репортаж и будет организован показ этой службы», – сообщил Пасечник.