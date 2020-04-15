Не вышли на маршруты: В Донецке бастовали водители автобусов (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 15 апреля, бастовали водители. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают дончане, сегодня из АТП не выехали автобусы на маршруты №4 и №11.

«Связано с тем, что водители должны принести из дома деньги и доложить до плана, который установило АТП. Мало того, водители покупают за свой счет масло. Ремонт происходит на АТП тоже за дополнительную плату. Водители ничего не зарабатывают уже как минимум 3-ю неделю. Директор решает проблему таким образом: приказал уволить всех», – рассказал о ситуации один из водителей.

В местных пабликах широко обсуждают забастовку водителей. Одни дончане поддерживают водителей:

Лена: «Все правильно описано! Я за водителей! Всех не уволят, пусть найдут такие категории, чтобы возить народ… Одно АТП погоды не сделает, нужно решать эту проблему всем АТП. Ладно бы по факту привозили, а то еще и долги записывают»;

Кристина: «Хоть кто-то устроил забастовку»;

Андрей: «Молодцы, ребята. Потом, правда, по одному кусать вас будут, но это поправимо»;

Виктор: «Бастовать надо всем, живем в полной *опе, за порогом нищеты. Зато глава ДНР скоро в камеру фотика не влезет. За что боролись? За нищету!»;

Дмитрий: «Правильно делают, водители тоже люди и есть хотят, у них семьи тоже есть хотят, а за что еду покупать, если зарплаты не видят».

Есть и те, кто выступил против забастовки. Дончане отмечают, что многие не смогли вовремя добраться на работу из-за невыхода водителей на работу: