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Не вышли на маршруты: В Донецке бастовали водители автобусов (Фото)

15.04.20 14:48
Скриншот видео из соцсетей
Скриншот видео из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 15 апреля, бастовали водители. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают дончане, сегодня из АТП не выехали автобусы на маршруты №4 и №11.

«Связано с тем, что водители должны принести из дома деньги и доложить до плана, который установило АТП. Мало того, водители покупают за свой счет масло. Ремонт происходит на АТП тоже за дополнительную плату. Водители ничего не зарабатывают уже как минимум 3-ю неделю. Директор решает проблему таким образом: приказал уволить всех», – рассказал о ситуации один из водителей.

В местных пабликах широко обсуждают забастовку водителей. Одни дончане поддерживают водителей:

  • Лена: «Все правильно описано! Я за водителей! Всех не уволят, пусть найдут такие категории, чтобы возить народ… Одно АТП погоды не сделает, нужно решать эту проблему всем АТП. Ладно бы по факту привозили, а то еще и долги записывают»;
  • Кристина: «Хоть кто-то устроил забастовку»;
  • Андрей: «Молодцы, ребята. Потом, правда, по одному кусать вас будут, но это поправимо»;
  • Виктор: «Бастовать надо всем, живем в полной *опе, за порогом нищеты. Зато глава ДНР скоро в камеру фотика не влезет. За что боролись? За нищету!»;
  • Дмитрий: «Правильно делают, водители тоже люди и есть хотят, у них семьи тоже есть хотят, а за что еду покупать, если зарплаты не видят».

Есть и те, кто выступил против забастовки. Дончане отмечают, что многие не смогли вовремя добраться на работу из-за невыхода водителей на работу:

  • Ната: «А ничего, что женщина с ребенком на руках не доехала до детской областной, не знала, куда деваться. А сколько медиков опоздало на работу, 3 больницы огромнейшие по пути следования… Нашли время бастовать»;
  • Радмила: «Понимаю, им тоже не сладко, но так не поступают. Это транспорт, фактически первая необходимость»;
  • Алина: «Ну зашибись, на работу шла пешком, а теперь еще и домой пешком... Обрадовали, прям не могу».

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