В «ДНР»: В Ясиноватой двоих подростков снимали с водонапорной башни (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Ясиноватой (Донецкая обл.) двое подростков не могли спуститься с водонапорной башни.

Как сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», 14 апреля в 18:37 в «МЧС» поступило сообщение о том, что по ул. Некрасова в Ясиноватой внутри нефункционирующей водонапорной башни оказались 2-е несовершеннолетних – 2003 и 2004 годов рождения. Подростки не могли самостоятельно выбраться.

Прибыв на место, сотрудники «МЧС» при помощи трехколенной лестницы поднялись на высоту около 6 м, опустили в оконное отверстие лестницу-штурмовку, по которой помогли подросткам выбраться наружу и спуститься на землю.