Непогода на Донетчине: Как узнать, знают ли энергетики об аварии на вашем участке (Видео)

В Донецкой области снова объявлено штормовое предупреждение. По информации Гидрометцентра, 15 и 16 апреля в регионе ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, дожди и заморозки на поверхности грунта – это первый уровень опасности. Непогода может привести к аварийным отключениям в регионе – узнать, знают ли энергетики об аварии на вашем участке, можно на сайте компании ДТЭК Донецкие электросети. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба предприятия.

Информацию об отключениях можно проверить на сайте компании в разделе «Плановые и аварийные отключения». «Если ваш адрес там есть – энергетики знают об отключении. Если вы не нашли свой адрес – оставьте сообщение на сайте компании в этом же разделе, либо звоните в колл-центр (0629) 450-473, (099/096) 450-0-473, или пишите в личные сообщения на странице ДТЭК Донецкие электросети в соцсети Фейсбук», – пояснили в пресс-службе.

Краткая видео-инструкция «Как найти свой адрес в списке аварийных/плановых отключений на сайте компании»:

«Специалисты компании продолжают усиленное дежурство даже в сложных условиях карантина, чтобы предупредить связанные с непогодой отключения и ликвидировать возможные аварии», – отметил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

ДТЭК Донецкие электросети напоминает о необходимости соблюдения правил электробезопасности:

при сильном ветре нельзя находиться вблизи линий электропередачи;

не приближаться к оборванного провода ближе, чем на 8-12 метров и ни в коем случае не касаться его;

При обнаружении проводов, упавших на землю, оборванных или провисших проводов, открытых дверей и люков электроустановок, а также поврежденных опор, просят сообщать об этом в колл-центр энергокомпании либо в приватных сообщениях на ее странице в Фейсбук.

На период карантина Центры обслуживания клиентов переведены на дистанционное обслуживание.