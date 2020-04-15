Нарушение законов и обычаев войны: Экс-сотруднику СБУ, перешедшему на сторону «ДНР», сообщили о подозрении

Бывшему сотруднику СБУ, ныне работающему на «министерство госбезопасности ДНР», заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что под процессуальным руководством ведомства следователем следственного отдела Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях бывшему сотруднику СБУ заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2014 года житель г. Донецка вступил в состав так называемого "министерства государственной безопасности" террористической организации "ДНР". Под видом "оперативной деятельности" злоумышленник осуществляет мероприятия незаконного преследования и лишения свободы военнослужащих Вооруженных сил Украины и жителей временно оккупированных территорий, в том числе из числа родственников и близких действующих сотрудников правоохранительных органов Украины», – сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

«Указанные действия являются прямыми нарушениями требований Конституции Украины, Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», – добавили в прокуратуре области.