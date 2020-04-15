В Авдеевке ограничат передвижение жителей в ночное время и в выходные

Военно-гражданская администрация Авдеевки (Донецкая обл.) ввела в городе дополнительные ограничения на перемещение жителей в ночное время и в пасхальные выходные дни. Об этом говорится в обращении к горожанам, опубликованном на сайте ВГА.

Как отмечают в администрации Авдеевки, ограничения вводятся с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19.

«В городе Авдеевка введены дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия, в частности относительно передвижения и пребывания граждан в общественных местах, а именно: со вторника по субботу (с 23:00 до 05:00 следующего дня), и в период выходных и праздничных дней с 13:01 субботы 18 апреля до 06:00 21 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.

При этом в военно-гражданской администрации Авдеевки ссылаются на протокольное решение областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТБЧС), и решение городской комиссии ТБЧС от 13 апреля 2020 года.

«Правительство не закрывает церкви, однако массовые и религиозные мероприятия запрещены. Мы призываем всех жителей Авдеевки оставаться дома на период карантина, и прежде всего, на Пасху. Просим соблюдать правила карантина и самоизоляции», – подчеркивают в ВГА.

Напомним, в Украине продолжают ужесточать карантинные меры и недавно в некоторых областях даже ввели комендантский час на выходные. Людям рекомендовали оставаться дома и не выходить на улицу. В Национальной полиции разъяснили, что такие решения местных властей – не более, чем рекомендация. Правоохранители также напомнили, что комендантский час возможен только при условии введения чрезвычайного положения.