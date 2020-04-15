В Офисе президента Украины уточнили информацию об обмене пленными

Накануне гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы согласовала детали обмена пленными на Донбассе. Сейчас идут последние согласования по взаимному освобождению удерживаемых лиц. Также украинская сторона готовит места для обсервации освобожденных людей. Об этом сообщает Офис президента Украины на своей странице в Facebook.

«Сообщаем, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится. Идут последние согласования по списку и по логистике. Само освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется», – говорится в сообщении Офиса президента.

В ОПУ опровергли информацию о том, что обмен якобы уже происходит.

«У журналистов появилась информация о том, что возвращение идет уже сейчас. Но это не соответствует действительности. К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований. К тому же на этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантинных ограничений и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем», – отметили в Офисе президента Украины.

Ранее специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Хайди Грау сообщила, что очередное взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей должно состояться до Пасхи, его детали согласованы.