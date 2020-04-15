Мамы нет в списках: История «осужденной» в «ДНР» Елены Федорук

Жительницу Кальмиусского (до переименования – Комсомольское, Старобешевской район Донецкой области) Елену Федорук в «ДНР» незаконно приговорили к 11 годам заключения. Ее дочь Юлия собирает информацию о ней буквально по крупицам. Но тяжелее всего девушке осознавать, что ее мамы нет в списках на обмен, который может состояться уже 17 апреля, передает «Радио Свобода».

Как рассказала Юлия Савко, в родном Кальмиусском ее мама, Елена Федорук, держала цветочный магазин. Маленький бизнес и до войны приносил совсем небольшой доход, а с началом боевых действий совсем перестал быть прибыльным.

«Мама не хотела уезжать из города из-за бабушки, которая находилась и находится в лежачем состоянии. Папа давно на заработках за границей, младшая сестра выехала еще в 2014-м, я с мужем и двумя детьми – чуть позже. А она – наотрез. "Нет, – говорила, – доця, куда я поеду? У бабушки два больших пролежня, она отказывается выезжать. Буду за ней присматривать"», – рассказывает девушка.

По ее словам, в бывшее Комсомольское, из-за удобного расположения, в 2014 году массово стали заезжать россияне. Кадровые военные из РФ заняли едва ли не все коммунальные здания: заняли местное училище, общежития, санаторий и даже детский лагерь. Многие из них осели здесь, и в какой-то момент город стал закрытым. Из-за большой концентрации военной техники и российских солдат, сюда стали пускать только людей с местной пропиской. А, значит, все, кто жил в Комсомольске, автоматически находились под пристальным вниманием так называемого «МГБ».

Чтобы хоть иметь хоть небольшой заработок, Елена отозвалась на предложение знакомой и пошла работать завхозом в так называемый «штаб ДНР». Женщина не скрывала свою проукраинскую позицию, но и не сильно разглашала ее – на работе, куда попала от безвыходности, старалась особо ни с кем не общаться.

«Несмотря на то, что город был закрытым, те, кто вынужденно оставался в Кальмиусском, продолжали ездить на мирную часть страны. Так, однажды мама приехала к нам со своим знакомым Петром Сандуловым. Его задержали практически сразу после возвращения. Маму – 25 июля 2017 года, через две недели после того, как они вернулись домой», – продолжает Юлия.

16 августа 2019 года Елену Федорук незаконно приговорили к 11-ти годам лишения свободы. Ее и Петра Сандулова в «ДНР» обвинили в «шпионаже в пользу Украины». Из донецкого СИЗО Елену перевели в женскую исправительную колонию №127 в Снежном.

«В колонии в Снежном все женщины привлекаются к обязательной работе на местном швейном предприятии. Если отказываешься – отправляют, например, работать на кухню. Тяжело и там, и там. Но, если будешь шить – каждый месяц платят 100 российских рублей, которые можно потратить на звонки родным. Мама так и делает: звонит по местному оператору бабушке, которая до сих пор в Кальмиусском. Мы с младшей сестрой думаем, что именно эти звонки помогают бабушке хоть как-то держаться. Если честно, я очень боюсь, что она так и не дождется маминого освобождения», – говорит Юлия.

Единственное, что женщине удалось передать из заключения дочерям, – информация о том, что ее не били, не насиловали и не пытали, потому что она сразу поняла, какой исход ее ждет, и подписала все придуманные в «МГБ» обвинения.

«Основные подробности о маме мы узнали после большого обмена в декабре 2019-го. Освобожденные рассказали, что ее держали в донецком СИЗО, сначала, в камере на 14 человек, а потом перевели в камеру, где было всего шестеро. Точно неизвестно, но есть информация, что сейчас в колонии в Снежном только мама незаконно осуждена по "политическим" мотивам. Остальные женщины отбывают наказания по уголовным статьям. А еще одна теперь уже бывшая пленница, которая тоже была в колонии №127, сообщила нам, что на территорию швейного предприятия разрешают проносить то, что помещается в условную баночку из-под горчицы. То есть, если маме захочется во время работы есть – она сможет перекусить только тем, что порежет и принесет в цех в этой баночке» , – подытоживает Юлия.