Не может вернуться домой: Женщина вынуждена была жить практически на улице возле КПВВ «Станица Луганская»

Жительница временно неподконтрольного украинской власти Краснодона (после переименования Сорокино, Луганская обл.) возле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» вынуждена жить практически на улице, так как не может пересечь линию разграничения и вернуться к себе домой. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Гуманитарной миссии «Пролиска» на своей странице в Facebook.

Так, при визите на КПВВ «Станица Луганская», который на период карантина временно приостановил пропуск граждан, к сотрудникам гуманитарного центра «Пролиска – Станица Луганская», обратилась Валентина Васильевна с просьбой о помощи.

«По словам женщины, она оказалась в безвыходной ситуации и вынуждена жить практически на улице, так как не может вернуться к себе домой. Валентина Васильевна рассказала, что постоянно проживает на неподконтрольной правительству Украины территории в г. Краснодоне. В марте она пересекла линию разграничения для прохождения идентификации в г. Кременчуге, но вернуться домой не смогла в связи с приостановкой работы КПВВ. Все сбережения женщина потратила на такси до Станицы Луганской, так как из-за карантина междугородний транспорт также временно не работает», – говорится в сообщении.

В итоге Валентина Васильевна, оставшись без денег, была вынуждена ночевать неподалеку от КПВВ в палатке, в которой ранее продавались фрукты и овощи. Женщина отметила, что у нее есть серьезное заболевание, которое требует постоянного контроля здоровья и регулярного приема медикаментов.

Фото: Гуманитарная миссия «Пролиска»

Волонтеры предоставили женщине продукты, средства гигиены и дезинфекции, защитную маску, бутилированную воду, чай. Валентине Васильевне передали теплое одеяло и носки. Также благодаря помощи женщина смогла приобрести лекарства и арендовать жилье, где теперь ждет возможности пересечения КПВВ «Станица Луганская».

Как сообщалось ранее, 8 апреля почти 50 человек оставались на КПВВ «Станица Луганская» и не могли пересечь линию разграничения в сторону неподконтрольной украинской власти территории. Люди, застрявшие на КПВВ, не могут воссоединиться со своими семьями.