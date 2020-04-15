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87% жителей вблизи линии разграничения Донбасса сообщили, что за время карантина подорожали продукты, – МОМ

15.04.20 16:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донбассе 87% жителей 5-километровой зоны вблизи линии разграничения рассказали, что за время карантина подорожали продукты питания. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине на своей странице в Facebook.

«Люди по обе стороны от линии разграничения отмечают, что в течение первых недель карантина цены на продукты питания выросли. Для кого-то это означает, что придется отказаться от других расходов, а некоторые семьи уже переключились на более дешевую еду. Об этом свидетельствуют результаты недавнего экспресс-опроса МОМ», – говорится в сообщении.

Так, сотрудники МОМ позвонили 215 жителям пятикилометровой зоны вблизи линии разграничения на территории, контролируемой правительством Украины, в свое время уже получали помощь МОМ, а также 205 людям, которые вернулись на неконтролируемые правительством территории (выборка Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ).

«О подорожании продуктов сообщили почти 90% жителей населенных пунктов вдоль линии разграничения в контролируемой правительством части Донбасса и 70% опрошенных на неконтролируемых территориях», – сообщили в МОМ.

Как отмечается, результаты исследования будут использованы для планирования мероприятий МОМ по реагированию на последствия COVID-19.

Опрос проводился в период с 27 марта по 4 апреля.

Напомним, ранее в МОМ сообщали, что 21% жителей 5-километровой зоны от линии разграничения в своем населенном пункте не имеют аптеки.

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