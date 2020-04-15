Карантин: Где расположены КПП на Донбассе (Карта)

В Украине с 6 апреля на дорогах начали работать контрольно-пропускные пункты (КПП), на которых дежурят полицейские, медики, представители Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). На сегодня, 15 апреля, на Донбассе таких блокпостов восемь. Об этом сообщает «Слово і діло».
Задача этих КПП – мониторить проезжающие автомобили, выявлять возможных нарушителей правил карантина и больных коронавирусом.
Так, в Донецкой области 5 КПП установлены в:
- Мариуполе – 1;
- пгт Мангуше – 1;
- селе Богатырь (Великоновоселковский р-н) – 1;
- Покровске – 1;
- селе Долина (Славянский р-н) – 1.
В Луганской области 3 КПП:
- Кременная – 1;
- Сватово – 1;
- Лисичанск – 1.
Всего в Украине насчитывается 284 КПП.
Больше всего их в Сумской области – 33, меньше всего – в Луганской области (3).
Напомним, что с 28 марта действуют ограничения относительно пересечения линии проведения ООС в Донецкой и Луганской областях со стороны сопредельных регионов – Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.
О том, кто может пересечь линию проведения ООС, где действуют ограничения по въезду/выезду, и как получить разрешение, читайте здесь.