Карантин: Где расположены КПП на Донбассе (Карта)

В Украине с 6 апреля на дорогах начали работать контрольно-пропускные пункты (КПП), на которых дежурят полицейские, медики, представители Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). На сегодня, 15 апреля, на Донбассе таких блокпостов восемь. Об этом сообщает «Слово і діло».

Задача этих КПП – мониторить проезжающие автомобили, выявлять возможных нарушителей правил карантина и больных коронавирусом.

Так, в Донецкой области 5 КПП установлены в:

Мариуполе – 1;

пгт Мангуше – 1;

селе Богатырь (Великоновоселковский р-н) – 1;

Покровске – 1;

селе Долина (Славянский р-н) – 1.

В Луганской области 3 КПП:

Кременная – 1;

Сватово – 1;

Лисичанск – 1.

Всего в Украине насчитывается 284 КПП.

Больше всего их в Сумской области – 33, меньше всего – в Луганской области (3).

Напомним, что с 28 марта действуют ограничения относительно пересечения линии проведения ООС в Донецкой и Луганской областях со стороны сопредельных регионов – Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

О том, кто может пересечь линию проведения ООС, где действуют ограничения по въезду/выезду, и как получить разрешение, читайте здесь.