RU
Все новости

Карантин: Где расположены КПП на Донбассе (Карта)

15.04.20 17:14
Фото: Facebook / Константин Реуцкий
Фото: Facebook / Константин Реуцкий

В Украине с 6 апреля на дорогах начали работать контрольно-пропускные пункты (КПП), на которых дежурят полицейские, медики, представители Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). На сегодня, 15 апреля, на Донбассе таких блокпостов восемь. Об этом сообщает «Слово і діло».

Задача этих КПП – мониторить проезжающие автомобили, выявлять возможных нарушителей правил карантина и больных коронавирусом.

Так, в Донецкой области 5 КПП установлены в:

  • Мариуполе – 1;
  • пгт Мангуше – 1;
  • селе Богатырь (Великоновоселковский р-н) – 1;
  • Покровске – 1;
  • селе Долина (Славянский р-н) – 1.

В Луганской области 3 КПП:

  • Кременная – 1;
  • Сватово – 1;
  • Лисичанск – 1.

Всего в Украине насчитывается 284 КПП.

Больше всего их в Сумской области – 33, меньше всего – в Луганской области (3).

Напомним, что с 28 марта действуют ограничения относительно пересечения линии проведения ООС в Донецкой и Луганской областях со стороны сопредельных регионов – Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

О том, кто может пересечь линию проведения ООС, где действуют ограничения по въезду/выезду, и как получить разрешение, читайте здесь.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк