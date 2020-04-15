В Счастье монтируют асфальтобетонный завод – будет обслуживать ремонт дороги Северодонецк – Станица Луганская

В Счастье (Луганская обл.) монтируется асфальтобетонный завод, который будет обслуживать ремонт дороги Северодонецк – Станица Луганская. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Председатель ЛугОВГА Сергей Гайдай в рамках рабочей поездки в Станицу Луганскую проинспектировал начало ремонтных работ на автодороге, объединяющая населенный пункт с Северодонецком. Он сообщил, что ремонт этой дороги ожидался еще в 2015 году.

Глава области отметил, что ремонт дороги Северодонецк – Станица Луганская имеет большое стратегическое значение. «Мы должны показать людям, живущим на временно оккупированной территории, что мы не стоим на месте и развиваем свою страну, что у нас есть положительные изменения», – заявил он.

В свою очередь начальник Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер сообщил, что дорога должна подняться на высоту 26 сантиметров. В настоящее время выполняется фрезерование старого асфальта, затем будет сделана укладка органо-минеральной смеси, асфальтобетонной подушки и верхнего слоя асфальта. Затем силами Службы будет осуществляться укрепление обочин. «Он пообещал, что эта масштабная работа должна быть завершена в течение 2020 года», – резюмировали в пресс-службе ЛугОВГА.

Как сообщалось ранее, в Луганской области в 2020 году планируется восстановить 135 км дорог. В соответствии с отдельным поручением президента Украины, четыре участка дороги Северодонецк – Станица Луганская являются первостепенной задачей, которую нужно выполнить в этом году.

Напомним, вчера, 14 апреля, в Станице Луганской стартовали работы по ремонту дороги, которая соединяет поселок с Северодонецком.