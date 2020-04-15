Шесть лет с начала войны на Донбассе: Цифры и факты (Инфографика)

Шесть лет назад 14 апреля 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе с привлечением Вооруженных сил Украины. Такое решение было принято после захвата незаконными вооруженными формированиями (НВФ) под руководством офицеров спецслужб РФ украинских городов Славянска, Краматорска и Дружковки, передает «Слово і діло».

В 2018 году АТО была переформатирована в операцию Объединенных сил (ООС).

Эксперты проанализировали, сколько за 6 лет людей погибло, сколько – получили ранения и какое количество украинцев вынуждены была бежать из зоны конфликта.

Так, по последним данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), за весь период конфликта, с 14 апреля 2014-го по 31 марта 2020 года от него пострадали около 41-44 тыс. человек.

Точное количество погибших подсчитать невозможно. За 6 лет войны погибло от 13 до 13,2 тыс. человек, из них примерно 4 100 украинских военнослужащих и 5 650 членов вооруженных групп.

УВКПЧ ООН зафиксировало 3 055 случаев гибели гражданских лиц: 1 814 мужчин, 1 057 женщин, 98 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, пол которых не установлен.

В печальный список погибших гражданских вошли 298 пассажиров и экипаж «Боинга» рейса MH17 «Малайзийских авиалиний», который был сбит российской ракетой «Бук» 17 июля 2014 года в небе над Донбассом по пути из Амстердама в Куала-Лумпур.

Больше всего гражданских погибло в 2014 году (примерно 2 084 человек). В следующем году, по данным ООН, жертвами войны стали 954 человека, в 2016 году – 112 человек, в 2017-м – 117 гражданских, в 2018-м – 55, в 2019-м – 27 человек. За три месяца 2020 года война унесла жизни 4 гражданских лиц.

Люди погибали в результате массированных обстрелов из запрещенного оружия, а также от стрелкового оружия или подрывались на противопехотных и противотанковых минах, растяжках, или в результате детонации взрывоопасных остатков войны. За 6 лет на минах и других взрывчатых устройствах подорвались 329 гражданских лиц.

Среди пострадавших на востоке Украины насчитывается от 29 до 31 тыс. раненых, среди которых около 7-9 тыс. гражданских, от 9,5 до 10,5 тыс. украинских военнослужащих и от 12,5 до 13,5 тысяч членов вооруженных групп.

От войны пришлось бежать приблизительно 2 млн человек. Из них почти 1,5 млн переселенцев перебрались жить в другие регионы Украины. Больше всего официально зарегистрированных переселенцев проживают в Донецкой области – 510 800 человек, в Луганской области – 280 600 человек.