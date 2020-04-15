Реинтеграция Донбасса: Вице-премьер обсудил с ОБСЕ реализацию совместных проектов

Вице-премьер-министр Алексей Резников в рамках онлайн-встречи обсудил с координаторами проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) реализацию совместных проектов ОБСЕ и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в рамках реинтеграции временно неподконтрольного Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Стороны договорились продолжать начатые проекты, укреплять взаимодействие и, первым шагом, провести совместный воркшоп, на котором будет определен перечень вопросов по реинтеграции, в рамках которых запланировано создать новые проекты для реализации общих задач», – говорится в сообщении.

Как отмечается, министерство является одним из реципиентов и бенефициаров проектов координатора проектов ОБСЕ в Украине «Развитие потенциала Украины по противоминной деятельности», направленного на повышение уровня информирования о минной опасности и взрывоопасных предметах среди населения отдельных территориальных громад Донецкой и Луганской областей.

В рамках сотрудничества координатор проектов ОБСЕ в Украине организовывает тренинги с участием украинских и международных экспертов, проводится ряд других мероприятий, направленных на реинтеграцию. Важно, что КП ОБСЕ совместно с Министерством образования и науки Украины определили приоритетные направления сотрудничества по поддержке диалога с Советом представителей общественных объединений коренных народов, национальных меньшинств Украины, фасилитации периода перехода с русского языка преподавания на украинский в школах, предоставление доступа к образованию для ромских детей.

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос по изготовлению и распространению разработанных Министерством детских книжек-раскрасок и дневников для учащихся 5-11 классов, а также стендов с объемными макетами мин и взрывоопасных предметов для использования в учебном процессе.

«Учитывая всю плодотворную совместную работу и несмотря на то, что сотрудничество Украины с КП ОБСЕ является одним из ключевых компонентов процесса европейской и евроатлантической интеграции нашего государства и одним из механизмов укрепления доверия и развития мира в восточных регионах Украины, мы уверены, что дальнейшее сотрудничество является не просто целесообразным, а сверхважным. Уверен, это является одним из важных механизмов успешного диалога в Украине», – отметил Резников.