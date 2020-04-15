Для поддержки малого бизнеса: Правительство расширяет программу доступных кредитов

Правительство расширяет программу «Доступные кредиты "5-7-9"» для поддержки малого бизнеса. Об этом сегодня, 15 апреля, написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В связи с распространением COVID-19 на территории страны, мы внесли изменения в программы кредитования, направленные на преодоление последствий пандемии», – сообщил глава правительства.

Получить государственную финансовую поддержку теперь могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн.

Увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн грн.

«Расширены цели, на которые могут предоставляться кредиты по программе. В частности, на деятельность, связанную с производством лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, а также для покрытия постоянных расходов, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства)», – написал премьер.

Обратиться за поддержкой на антикризисные меры можно будет в течение срока действия карантина и в течение 90 дней после него.

Для возврата кредитов на антикризисные меры будет действовать отсрочка до 9 месяцев.

Кредиты на антикризисные меры будут выдаваться под минимальную процентную ставку.