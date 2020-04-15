На Донетчине сотрудники КП присвоили 5 млн грн на пассажирских перевозках в «ДНР»

В Донецкой области разоблачили работников одного из коммунальных предприятий, присвоивших на пассажирских перевозках с временно неподконтрольной укранским властям территории более 5 млн грн. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции (СУ ГУ НП) в Донецкой области проводят досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 191 УК Украины, то есть по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц.

По данным прокуратуры, в 2019 году должностные лица одного из коммунальных предприятий (КП), вступили в преступный сговор с частными перевозчиками, и на основании заключенных с КП договоров осуществляли нерегулярные специальные перевозки пассажиров через линию разграничения с неподконтрольной Украине Донецкой областью.

Так, участники преступной схемы вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ, занижая фактическое количество перевезенных через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) пассажиров, в результате чего коммунальное предприятие недополучило прибыль. Присвоенные таким образом средства в сумме более 5 млн грн злоумышленники распределили между собой.

«В ходе санкционированных следственным судьей обысков по местам нахождения юридических лиц и в помещениях 10 фигурантов дела выявлены и изъяты мобильные телефоны, бухгалтерская документация и черновые записи», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос о сообщении всем участникам преступной группы о подозрении в инкриминируемом преступлении.

Санкция ч. 3 ст. 191 УК Украины предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.