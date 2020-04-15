На Донетчине уже 7 человек излечились от коронавируса

В Донецкой области уже 7 человек излечились от коронавирусного заболевания, еще 4 продолжают лечение. Об этом сегодня, 15 апреля, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге в Донецкой ОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что по состоянию на сегодня, в области зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 1 (в Дружковке) был летальным.

«Хорошая новость, что вчера был получен второй негативный ПЦР-тест медсестры из Мирнограда, и она 7-я из пациентов, которые выздоровели от COVID-19», – отметил Педенко.

Он также сообщил, что еще 4 человека с коронавирусным заболеванием продолжают лечение. «На этой неделе будет проведено еще одно лабораторное исследование больной из Мариуполя, если будет негативный результат, она тоже имеет все признаки выздоровления. Больной из Славянска чувствует себя удовлетворительно и находится под наблюдением медработников», – рассказал Педенко.

Что касается относительно быстрого выздоровления пациентки из Мирнограда, он отметил, что ее самочувствие с самого начала выявления заболевания оставалось удовлетворительным, жалоб на состояние не было, а проведение лабораторных тестов и их негативные результаты дали возможность врачам сделать заключение о том, что женщина выздоровела.