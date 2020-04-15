В Лисичанске полиция обнаружила на улице истекающего кровью мужчину

В Лисичанске (Луганская обл.) патрульные полицейские оказали домедицинскую помощь мужчине, который истекал кровью лежа на дороге. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

По данным полиции, сегодня, 15 апреля, около 2:00 ночи, патрульные роты тактико-оперативного реагирования обнаружили мужчину с травмой головы, который лежал на дороге в луже крови и не мог встать. «Не теряя ни секунды патрульные вызвали карету "скорой помощи" и до приезда медиков начали приводить гражданина в чувства. Мужчина потерял много крови, чтобы ее остановить, инспекторы наложили повязку на рану», – сказано в сообщении.

Немного придя в себя, мужчина объяснил, что у него раньше была травма спины, от этого он плохо ходит. К тому же выпил немного лишнего алкоголя и направляясь домой, споткнулся и не удержался на ногах.

«Скорая» госпитализировала пострадавшего мужчину в Лисичанскую городскую больницу.