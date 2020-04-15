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В Украине перенесли сроки весеннего призыва в армию

15.04.20 17:23
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины перенес сроки весеннего призыва граждан на срочную военную службу. Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как уточняется, сроки призыва перенесены апреля-июня на май-июль 2020 года. «Во исполнение Указа Президента Украины от 23 марта 2020 года № 103/2020, Кабинет министров Украины перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 года на май-июль 2020 года», – сказано в сообщении.

В то же время, количество граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также, объем расходов на проведение призыва остаются неизменными.

Так, в мае-июле 2020 года в Вооруженные силы Украины и других военные формирования будет призвано 16 тыс. 460 человек. В частности, ряды ВСУ пополнят 9 тыс. человек, Нацгвардии – 5 тыс. 460 призывников, Госпогранслужбы – 1 тыс. 300 человек и Госспецтрансслужбы – 700 граждан.

«Это решение правительства обеспечит выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу», – добавили в пресс-службе Кабмина.

Ранее сообщалось, что в Украине военкоматы приостановили призыв на срочную военную службу на время действия карантина в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

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