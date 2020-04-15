В Украине перенесли сроки весеннего призыва в армию

Кабинет министров Украины перенес сроки весеннего призыва граждан на срочную военную службу. Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как уточняется, сроки призыва перенесены апреля-июня на май-июль 2020 года. «Во исполнение Указа Президента Украины от 23 марта 2020 года № 103/2020, Кабинет министров Украины перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 года на май-июль 2020 года», – сказано в сообщении.

В то же время, количество граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также, объем расходов на проведение призыва остаются неизменными.

Так, в мае-июле 2020 года в Вооруженные силы Украины и других военные формирования будет призвано 16 тыс. 460 человек. В частности, ряды ВСУ пополнят 9 тыс. человек, Нацгвардии – 5 тыс. 460 призывников, Госпогранслужбы – 1 тыс. 300 человек и Госспецтрансслужбы – 700 граждан.

«Это решение правительства обеспечит выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу», – добавили в пресс-службе Кабмина.

Ранее сообщалось, что в Украине военкоматы приостановили призыв на срочную военную службу на время действия карантина в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.