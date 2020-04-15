Решения о работе рынков на Донетчине будут принимать комиссии на местах

В Донецкой области в условиях карантина продолжали работу 24 рынка, и решения об их дальнейшем функционировании будут принимать местные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТБЧС). Об этом сегодня, 15 апреля, рассказал Владимир Кирилюк, первый заместитель начальника Госпотребслужбы в Донецкой области на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, на сегодня в области насчитывается 76 агропродовольственных рынков. По состоянию на 14 апреля, из этих объектов работали 24.

«На эти объекты выходили с проверками местные комиссии, по их выводам был согласован график работы тех рынков, которые соответствуют в полной мере критериям, которые были определены в постановлении главного санитарного врача Украины, и другим требованиям», – отметил Кирилюк.

Он добавил, что по многим городам был определен выборочный подход, и на рынках оставалась преимущественно сырьевая группа продукции. Кроме того, из-за отсутствия интенсивного транспортного сообщения многие люди не могли добраться до рынков, и операторы сами ограничили объем и группы реализуемой продукции.

«На сегодня постановление главного государственного санитарного врача отменено. Но это постановление не вводило разрешение на работу рынков, в нем прописывались условия, при которых рынки могут осуществлять деятельность», – подчеркнул Кирилюк.

По его словам, на сегодня местными комиссиями по ТБЧС принимаются решения о дальнейшей работе рынков и объектов торговли, магазинов, которые находятся на территории рынков.

В то же время, замначальника Госпотребслужбы в Донецкой области отметил, что за прошлые 2 недели по всей области было выявлено 32 нарушения работы рынков, но они, в основном, не относились к эпидрежиму., открытие рынков не повлекло за собой тяжелых эпидемиологических последствий.