На Донетчине мужчина нашел на мусорнике 9 снарядов

Житель Краматорска сдал в полицию 9 снарядов, которые нашел на мусорнике. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба полиции города.

Мужчина рассказал полицейским, что в конце 2019 года на мусорнике в пос. Ясногорка в Краматорске увидел сумку, которая явно была не пустая. Как оказалось в ней лежали 9, по предварительным данным, артиллерийских снарядов. Сначала мужчина спрятал сумку, но потом решил сдать находку в полицию.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Снаряды изъяты для проведения экспертизы.

В полиции также напомнили, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов грозит уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы. Но согласно ч. 3 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, людей, который добровольно сдадут оружие и боеприпасы в полицию, освободят от уголовной ответственности.