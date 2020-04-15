Похищали людей и заставляли строить блокпосты: На Луганщине будут судить участников НВФ

Полицией Луганщины в суд направлено обвинительное заключение по фактам похищения людей и принуждения к обустройству блокпостов участниками незаконного вооруженного формирования (НВФ). Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Правоохранителями установлено, что «трое участников преступной группировки в составе одного из подразделений НВФ под предлогом нарушения гражданами так называемого "комендантского часа", применяя физическое насилие и угрожая оружием, в течение мая – июля 2014 года осуществили похищение и незаконно лишили свободы четырех жителей к тому времени оккупированного города Северодонецка Луганской области».

Деятельность преступной группы была остановлена 24 июля 2014 года, после освобождения Северодонецка подразделениями ВСУ от НВФ.

«На данный момент обвинительный акт в отношении подозреваемых в уголовном производстве по факту незаконного лишения свободы и похищения людей в составе организованной преступной группы, участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, ведении агрессивной войны, нарушении законов и обычаев войны (ч.3 ст.146, ч.2 ст.260, ч.1 ст.263, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 УК Украины) направлен в суд», – отметили в полиции.

Все участники организованной преступной группы объявлены в розыск.