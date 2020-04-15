Больших скачков нет: В Донецкой ОГА рассказали о результатах мониторинга цен

Мониторинг цен на социально значимые товары в Донецкой области не показал значительного роста стоимости продуктов. Кроме того, область обеспечена всеми основными товарами, которые пользуются спросом. Об этом сегодня, 15 апреля, рассказала Татьяна Гайданская, начальник отдела развития конъюнктуры потребительского рынка управления развития предпринимательства, административных услуг и рыночной среды департамента экономики Донецкой облгосадминистрации на брифинге в Краматорске, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что по поручению Кабинета министров Украины, министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства проводит мониторинг цен на социально значимые товары вместе с областными государственными администрациями.

Департамент экономики ОГА совместно с Главным управлением статистики в Донецкой области, органами исполнительной власти и местного самоуправления проводит ежедневный мониторинг цен на продукты питания в предприятиях торговли.

«На сегодня, по результатам мониторинга, который проводится в течение 14 дней, возможно сказать, что больших скачков цен не зафиксировано. Колебание цен есть, но незначительное», – отметила Татьяна Гайданская.

Также она сообщила, что проводится постоянный мониторинг наличия в продаже продовольственных товаров, которые пользуются спросом.

«Следует отметить, что несмотря на то, что часть продовольствия, которое потребляется в области, ввозится из других регионов, внутренний продовольственный рынок наполнен всеми основными категориями товаров, дефицита основных видов продовольствия не ожидается», – резюмировала Гайданская.