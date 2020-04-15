На Донетчине есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

Донецкая область в данное время полностью обеспечена тестами для диагностики коронавирусного заболевания. Об этом сегодня, 15 апреля, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«В понедельник было получено еще дополнительно 50 тыс. экспресс-тестов, всего в области их чуть меньше 100 тыс. шт. Что касается ПЦР-тестов, то их есть в наличии около 7700 тыс. Пока потребность покрывается», – отметил Педенко.

Он также рассказал, что на Донетчине провели 180 лабораторных исследований на COVID-19, из них 177 исследований проведено в лаборатории в Славянске и 3 исследования – в Мариуполе.

Александр Педенко уточнил, что в соответствии с рекомендациями Минздрава Украины, ПЦР-тестированию подлежат все лица, у которых быстрый тест дал позитивный результат, а также все пациенты с воспалением легких и все, кто прибыл из-за границы и находится на самоизоляции.

«Именно таким образом заболевание было выявлено у пациента в Славянске, который находился на самоизоляции», – отметил Педенко.