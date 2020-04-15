Въезжающим в Покровск измеряют температуру: Что будет, если она выше 37,5 градусов

В Покровске (Донецкая обл.) всем, кто въезжает в город, измеряют температуру. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Покровского городского совета на своей странице в Facebook.

«Чтобы уберечь жителей города от инфекции, с 9 апреля на въездах в Покровск были установлены санитарные блокпосты, на которых водителям и пассажирам транспорта обязательно измеряют температуру. Тех лиц, у которых температура выше 37,5 градусов и наблюдаются признаки острого респираторного заболевания, будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию», – говорится в сообщении.

В случае же, если температура тела у того, кто въезжает в город, превышает 38 градусов, и наблюдаются симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), будет вызываться бригада скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного.

В то же время, если в Покровск направляется человек с нормальной температурой, после термометрии она может беспрепятственно проехать.

Выполнение термометрии обеспечивает полиция совместно с медиками. Проверке подлежат автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили, легковые автомобили, которые перевозят более трех человек, включая водителя.

«Такие меры введены для того, чтобы оградить город от эпидемии и не допустить распространения вируса на территории Покровска, Родинского и Шевченко», – резюмируется сообщение.

Как сообщалось ранее, в Покровске на въездах в город начали работать санитарные блокпосты.

Напомним, что в Украине с 6 апреля на дорогах начали работать контрольно-пропускные пункты (КПП), на которых дежурят полицейские, медики, представители Национальной гвардии и ГСЧС. На сегодня, 15 апреля, в Донецкой области таких блокпостов пять.