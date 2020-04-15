В Донецкой области погорели на взятках майор и капитан полиции

На Донетчине сотрудники Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на взятках двух оперуполномоченных Лиманского отделения полиции. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

Как выяснили оперативники спецслужбы, полицейские требовали 20 тыс. грн от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Правоохранители задержали майора и капитана полиции в Лимане возле райотдела во время получения части взятки в размере 10 тыс. грн.

«Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. В рамках досудебного расследования проверяется возможная причастность к противоправной деятельности сотрудников других правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Фото: пресс-центр СБУ

Ранее сообщалось, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Краматорске, сообщили о подозрении оперуполномоченному сектора криминальной полиции Лиманского отделения Славянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области в вымогательстве и получении взятки.