Война на Донбассе 6 лет негативно влияет на жизнь более 5 млн человек, – Датский Совет по беженцам

6 лет вооруженный конфликт на Донбассе негативно влияет на жизнь более 5 миллионов человек. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба представительства Датского Совета по делам беженцев (ДСБ/DRC) в Украине на своей странице в Facebook.

«По приблизительным подсчетам, в 2020 году в Донецкой и Луганской областях около 3,4 млн человек будут нуждаться в гуманитарной помощи. Более полумиллиона проживает в районах, где проходят интенсивные боевые действия. 2 млн человек подвержены рискам от наземных мин и взрывоопасных остатков войны... Тысячи мирных жителей погибли», – говорится в сообщении.

Также добавляется, что ДСБ в 2019 году помог 18 детям, пострадавшим от мин, и 12 семьям, где от них пострадали родители. 186 тыс. кв. м земли были разминированы.

С 2014 года ДСБ оказывает поддержку как громадам, которые начинают понемногу восстанавливать инфраструктуру, так и отдельным людям. В прошлом году более 200 человек получили гранты на создание бизнеса, 75 – гранты на обучение. Также организация поддерживает Центры занятости и малые бизнесы.

«Даже в самые сложные времена следует находить силы для движения вперед. Говорят, темнее всего перед рассветом. Новые инициативы и активные граждане дают надежду на быстрое восстановление Донбасса», – резюмируют в Датском Совете.

Как сообщалось ранее, жители Донбасса и переселенцы в период карантина могут получить юридическую помощь по телефону.