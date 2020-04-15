Как в Украине изменилась стоимость пасхальной корзины (Инфографика)

На пасхальные праздники продукты из-за карантина вряд ли подорожают, ведь покупательная способность украинцев сейчас ограничена. В 2020 году пасхальная корзина будет в среднем стоить 1 тыс. 29 грн, это на 4,6% дороже в сравнении с прошлым годом (тогда было около 984 грн), передает «Слово і Діло».

Главный продукт праздника – кулич – подорожал на 16,7%. Сейчас его стоимость около 140 грн за кг, в прошлом году было 120 грн. Немного дешевле испечь его дома: это может стоить около 96 грн, но тоже дороже, чем в 2019 году, за счет роста цен на молоко, сахар, муку и масло.

Выросли в цене и другие традиционные компоненты пасхальной корзины: сало, сыр, колбаса, сливочное масло и яблоки. Яблоки за год подорожали почти на 90% – с 9 грн за полкило до 17 грн. Незначительно подорожала водка и вино (украинского производства).

Овощи из пасхальной корзины, наоборот, стали дешевле. Полкило огурцов можно купить за 35 грн (-42,6%), помидоров – за 60 грн (-17,8%). Кроме того, на 16,7% подешевели яйца – до 20 грн за десяток. Также подешевела курица.