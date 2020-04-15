В прифронтовом Курахово реконструируют городской парк (Фото)

В прифронтовом Курахово (Марьинский р-н, Донецкая обл.) продолжается реконструкция городского парка «Юбилейный». Об этом сегодня, 15 апреля, сообщил Кураховский городской голова Роман Падун на своей странице в Facebook.

По его словам, на сегодня уже выполнили часть работ. Проводится замощение плиткой главных аллей и второстепенных дорожек парка, где до сих пор были только протоптанные людьми тропы. Возводятся стены часовни, начато строительство беседок для барбекю и отдельных мест для отдыха. Обустроена площадка для выгула собак.

Ведутся подготовительные работы по укладке основы для дорожного покрытия и установка бордюр.

В центре парка завершен монтаж коммуникаций и основной конструкции центрального фонтана.

«Надеюсь, что по окончании реконструкции парка "Юбилейный" он станет любимым местом отдыха для кураховчан», – отметил мэр.

Фото: Facebook / Роман Падун

Как сообщалось ранее, в Курахово активно ведутся ремонтные работы в будущем Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Здесь после открытия жители громады смогут по предварительному перечню получать 132 административные услуги в комфортных условиях, а самое главное – в одном помещении.