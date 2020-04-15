Фонд Рината Ахметова и Метинвест обеспечили Кривой Рог тестами для диагностики COVID-19

Сегодня, 15 апреля, в рамках взаимодействия с Днепропетровским областным штабом противодействия коронавирусу Фонд Рината Ахметова совместно с Группой Метинвест передали медицинским учреждениям Кривого Рога 15 тыс. тестов для выявления COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Ринат Ахметов выделил 300 млн грн на борьбу с COVID-19. По личному решению учредителя, Фонд Рината Ахметова в координации с Министерством здравоохранения делает свой вклад в победу над эпидемией коронавируса. Мы в кратчайшие сроки закупили и передали МОЗ 300 тыс. экспресс-тестов на COVID. Быстрое тестирование больных с симптоматикой и их последующая сепарация останавливают стремительное распространение инфекции. Тесты переданы МОЗ и распределены между регионами Украины. Мы уже передали десятки тысяч тестов в Харьковскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую, Ивано-Франковскую и Львовскую области. На этой неделе 30 тыс. тестов получила Днепропетровская область. И сегодня половина этой помощи – 15 тыс. – передана Кривому Рогу», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Эти 15 тыс. тест-систем будут использоваться для оперативного выявления случаев инфицирования коронавирусом в государственных больницах, определенных Министерством здравоохранения Украины. В первую очередь, это Криворожская инфекционная больница, а также горбольницы №7, 8 и 11.

Сегодня борьба с коронавирусом требует объединения всех усилий – точечная помощь не способна сдержать распространения COVID-19, уверены в Метинвесте.

«Во всех городах, где есть наши предприятия, Метинвест помогает в рамках работы благотворительного Фонда Рината Ахметова вместе с другими активами SCM. В Кривом Роге совместно с властью и громадой определяем, какое оборудование необходимо, также передаем для медиков и правоохранителей средства индивидуальной защиты, помогаем дезинфицировать улицы. Мы понимаем всю ответственность за жизнь и здоровье наших сотрудников и их семей. На предприятиях строго выполняем все противоэпидемические требования, чтобы обезопасить коллектив. В такой сложной ситуации важно не терять надежду и работать сообща», – подчеркнул генеральный директор ЦГОКа компании Метинвест Дмитрий Шевчик.

Всего Фонд Рината Ахметова и Группа Метинвест передали Днепропетровской области 30 тыс. экспресс-тестов для выявления COVID-19. Первые грузы с ними уже доставили в Днепр и Павлоград.

Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

«Мы благодарны Фонду Рината Ахметова и Метинвесту, потому что получили сегодня 15 тыс. тестов и, имея 10 тыс. тестов, закупленных за счет городского бюджета, мы можем с сегодняшнего дня начать массовую диагностику жителей и медиков. Это поможет бороться с этой бедой, которая пришла в мир и в Украину. Мы столкнулись со сложным вызовом, и только вместе сможем защитить здоровье наших жителей. В рамках работы штаба по борьбе с коронавирусом контролируем ситуацию, координируем работу медиков и правоохранителей. Благодаря помощи бизнеса обеспечиваем средствами индивидуальной защиты все службы, от которых зависит борьба с COVID-19», – сказал мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

Современные системы помогут криворожским медикам эффективно определять случаи заражения, оперативно принимать необходимые меры для лечения больных и препятствовать распространению заболевания.

«От лица всех медиков благодарю за помощь. 15 тыс. тестов позволят нам приступить к массовым скрининговым исследованиям пациентов, которые в этом нуждаются», – сказал Константин Мурашко, начальник управления здравоохранения исполкома Криворожского горсовета.

Фонд Рината Ахметова и ФК «Шахтер» 6 апреля передали Харьковской области 20 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19. Этот регион стал первым, куда поступила часть партии из 300 тыс. тестов, закупленных Фондом для всей Украины. Уже на следующий день, 7 апреля, Фонд Рината Ахметова и Метинвест передали Донецкой области 50 тыс. экспресс-тестов. Из них 15 тыс. поступили медикам Мариуполя. Еще 50 тыс. тестов Донецкая область получила 13 апреля.

9 апреля Запорожская область получила 30 тыс. экспресс-тестов от Фонда Рината Ахметова и Метинвест. От Фонда и ДТЭК 30 тыс. экспресс-тестов направлены в Луганскую область, еще 10 тыс. экспресс-тестов – в Ивано-Франковскую и 30 тыс. – во Львовскую области. Также Фонд Рината Ахметова в партнерстве с ПУМБ передали медикам Львова средства спецзащиты.

14 апреля первые из 30 тыс. экспресс-тестов для Днепропетровской области прибыли в Днепр и Павлоград.

15 апреля Фонд передал 25 тыс. тестов медикам Киева.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL и SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названных больницах в Полтаве и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной «скорой помощи», переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали уникальные образовательные сериалы для педагогов («Карантин: онлайн-сервисы для учителей») и совместно с ФК «Шахтер» – для школьников («Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта»). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и Youtube-канале.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один при карантине – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.