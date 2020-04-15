В Донецкой области работает «горячая линия» для сообщений о нарушениях в торговле

На территории Донецкой области действует установленный ранее мораторий на проведение проверок и госнадзора, однако в случае нарушений в торговле люди могут обращаться на специальные «горячие линии», и меры будут приняты. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 апреля, рассказал первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области Владимир Кирилюк на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом.

Он отметил, что с 2015 года на территории области действует мораторий на проведение мероприятий госнадзора и проверок.

«Сейчас это обстоятельство еще отягощается тем, что заблокирована какая-то часть госнадзорной деятельности карантинными мероприятиями. То есть проверки сейчас осуществляются только внепланово, по обстоятельствам, которые прописаны в законодательстве об основных положениях госнадзора и только в отношении субъектов высокой степени риска», – сказал Кирилюк.

Он заверил, что даже при этой ограниченной возможности по проведению проверок ни одно обращение людей не оставят без внимания и перенаправят для реагирования во все компетентные службы.

«Более того, даже если от лица службы невозможно провести при этих ограничениях меры по госнадзору официально, под видеосъемку, как это делается у нас уже 5-й год, это будет переведено в комиссионный режим через руководителей работ по ликвидации последствий коронавируса, комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТБЧС), через органы местной власти», – уточнил Кирилюк.

Он добавил, что когда в Госпродпотребслужбе получают обращение и видят, что данный субъект не относится к высокой степени риска по законодательной категоризации, с ним общаются, в частности, с помощью рекомендационно-информационных писем.

«И таким образом только за прошлый год потребителям было возвращено более 400 тыс. грн за ненадлежащие товары, которые были приобретены», – подчеркнул Кирилюк.

По его словам, бизнес сегодня социально ответственный, и ему проще прийти к согласию с потребителями, чем доводить дело до судебных рассмотрений.

«Даже если мы не сможем провести официальную проверку, есть альтернативные способы навести порядок в торговле, тем более в продуктовой, тем более в период карантина», – отметил Кирилюк.

Телефоны «горячей линии» Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области: 095 241 00 08, 066 375 34 54.