Начисление пенсии: В Украине утвердили показатель средней заплаты за февраль

В Украине утвердили показатель средней заработной платы для начисления пенсии за февраль 2020 года. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

«Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для начисления пенсии», – говорится в сообщении.

Так, по данным Пенсионного фонда, показатель средней зарплаты для начисления пенсии за февраль 2020 года составляет 9 тыс. 658 грн 03 коп.

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Ранее сообщалось, что на Донетчине средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций в феврале 2020 года составила 11 423 грн. По сравнению с январем 2020 года средний уровень оплаты труда уменьшился на 2%, по сравнению с февралем 2019 года – увеличился на 8,7%.