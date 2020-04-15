Кредит МВФ: Обсуждение продвинулось вперед

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает эффективную реакцию украинского правительства на «коронакризис», подтверждает прогресс в переговорах по новой программе расширенного финансирования (EFF) и рассчитывает на скорое ее утверждения после решения последних нескольких вопросов. Об этом сегодня, 15 апреля, сказал директор европейского департамента МВФ Пол Томсен (Poul Thomsen) на брифинге, передает « Интерфакс – Украина ».

«Мы проводим переговоры с Украиной о новой программе (EFF, – прим.). Обсуждение продвинулись вперед, и, думаю, они идут хорошо. Осталось несколько нерешенных вопросов. Я уверен, что их вскоре будет преодолен», – сказал Томпсен.

Ранее сообщалось, что Украина может позволить себе увеличить дефицит бюджета.