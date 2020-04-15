На Луганщине результаты обследования на COVID-19 медработников и больных пневмонией – отрицательные

В Луганской области результаты обследования на COVID-19 медработников и больных пневмонией – отрицательные. Об этом сегодня, 15 апреля, со ссылкой на ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины», сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, специалистами вирусологической лаборатории лабораторного центра проводятся тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) контактных лиц и всех больных с диагнозом «пневмония».

«По состоянию на 15 апреля обследовано 29 медицинских работников, которые находились в контакте с заболевшими коронавирусной инфекцией, и 51 человек из числа заболевших пневмонией. Результаты исследований – отрицательные», – говорится в сообщении.

Напомним, что на сегодня на Луганщине зафиксирован 4-й случай заболевания COVID-19, который подтвержден лабораторно. Больной находится в инфекционном отделении.

Как сообщалось ранее, за последние сутки в Украине COVID-19 заболели 392 человека, из них 29 детей и 90 медицинских работников.